Homem com mandado de prisão é detido com carro carregado de cigarros, em Guaíra

Na tarde desta terça-feira (05), um homem foi preso pela PF e BPFron com um carro carregado de cigarros paraguaios, em Guaíra.

Conforme as informações, a equipe policial fazia patrulhamento por estradas rurais, quando visualizou um veículo Hyundai HB20 de cor branca transitando pela via em alta velocidade. Ao realizar a aproximação, os policiais constataram que o veículo estava carregado com cigarros contrabandeados.

De imediato foram dadas ordens de parada, porém, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, dando origem a um acompanhamento tático que perdurou por cerca de 3 quilômetros, que se encerrou após o veículo rodar na pista.

O motorista recebeu voz de prisão. Ao realizar consultas em banco de dados, os policiais constataram que já havia contra o condutor um mandado de prisão em aberto.

O carro e as 15 caixas de cigarros, avaliados em R$ 70 mi, foram entregues no NEPOM de Guaíra e o preso à Polícia Federal de Guaíra para procedimentos cabíveis.

