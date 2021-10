Ação de Dagoberto garante trator para Itaquiraí

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, juntamente com o secretário de Agricultura Ricardinho Fávaro, receberam um trator OKM fruto de parceria entre o deputado Federal Dagoberto Nogueira com o vereador Joel José Cardoso e o ex-vice-prefeito Mano Severo.

O equipamento, da marca, John Deere vai reforçar o parque de máquinas e atuar no apoio aos agricultores familiares, já que Itaquiraí é a, Capital da Agricultura Familiar, com praticamente 3 mil famílias assentadas.

Segundo Thalles “ficamos agradecidos com essa conquista e em especial em nome da nossa comunidade, agradecemos o vereador Joel, nosso ex-vice-prefeito Mano e é claro, ao deputado Dagoberto, que se mostra mais uma vez comprometido com Itaquiraí e nossa gente”, disse Thalles.

Fonte: Jornal do Conesul