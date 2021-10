Infraestrutura de Mundo Novo recupera calçadas de rua do Copagril após chuvas e mira drenagem no Berneck

A Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalha nesta semana no bairro Copagril, em Mundo Novo, após as chuvas que caíram no último final de semana e que resultou em buracos nas calçadas da Rua Maringá onde foi feita drenagem recentemente.

O local, que não recebeu drenagem quando foi feita a pavimentação, recebeu mais de 300 tubos para, assim, liberar asfalto para as ruas acima em projeto junto a Caixa Econômica.

Segundo dados da Estação GNSS/Meteorológica da UEMS no município, choveu 167 mm no final de semana: 22 mm na sexta; 85 no sábado; e 60 mm no domingo.