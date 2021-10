Policiais recuperam motocicleta furtada por adolescente em Iguatemi

Policiais civis recuperaram uma motocicleta furtada por adolescente no último domingo (26), em Iguatemi, cidade a 412 quilômetros de Campo Grande. Um morador da Vila Nova Esperança, em Iguatemi, teve sua motocicleta Honda/Bros furtada dos fundos de sua residência. A vítima informou que percebeu rastros de uma pessoa (descalça), e a motocicleta foi empurrada na direção da saída de Iguatemi para Jacareí.

Em diligências realizadas pelo Setor de Investigações Gerais chegaram a um adolescente, autor de diversos atos infracionais registrados na delegacia de Polícia.

A motocicleta furtada foi encontrada escondida nas proximidades de um riacho na saída da cidade de Iguatemi e seria posteriormente comercializada em troca de entorpecentes. O adolescente infrator foi autuado pelo delito de Furto Majorado pelo Repouso Noturno conforme previsão contida no artigo 155, §1º do CPB, sendo realizados os procedimentos de praxe relativos ao registro do Ato Infracional.

Fonte: Midiamax