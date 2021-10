Prefeitura de Eldorado contrata empresa por R$ 748 mil para construir garagem

Nesta quinta-feira (30), a prefeitura de Eldorado publicou extrato do contrato de R$ 748.535,87 para construção de uma garagem no município, localizado a 442 km de Campo Grande. A publicação foi feita no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

A Status Construtora Eireli ME é a contratada. Assim, a empresa de engenharia deverá executar a obra de construção de garagem, neste município, em regime de empreitada.

Conforme a publicação, o contrato tem vigência de 20 de setembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022. Os documentos foram assinados em 20 de setembro.

Fonte: Jornal do Conesul