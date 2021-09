Departamento Municipal de Trânsito realizou várias atividades na Semana Nacional do Trânsito

Na semana do dia 18 à 25 de setembro, comemorou-se a Semana Nacional do Trânsito. Nesse período, são realizadas ações em todo o país com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

O diretor municipal do Demutran, César Filho, realizou palestras pelas escolas municipais e estaduais de Mundo Novo, sendo convidado também pela escola Tancredo Neves, de Iguatemi. Durante a semana, houve a participação da Patrulha Mirim e grupo Desbravadores da Escola Adventista, em uma Blitz Educativa, no Centro da cidade.

A escola Terezinha Mendonça foi contemplada pelo projeto Fetran (Festival Estudantil Temático, Teatro para o Trânsito) pelo ‘Educar PRF’ da Polícia Rodoviária Federal. Os alunos realizarão apresentação teatral com a temática de trânsito, em outubro, concorrendo com outras escolas do estado; haverá premiação no encerramento.