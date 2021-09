Após conquistar medalha de ouro nas paralimpíadas e vencer o campeonato mundial de paracanoagem, Rufino é recebido com festa em Itaquiraí

A administração do prefeito Thalles Tomazelli e do vice Dr. Bruno, organizou no último dia 25 de setembro, sábado, uma calorosa recepção para o medalhista de ouro, Fernando Rufino. Após chegar no município, o atleta foi recepcionado no Paço Municipal pelo prefeito Thalles, pelo vice Dr. Bruno, vereadores, ciclistas e uma boa parte da população. Em seguida, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Naviraí/MS e das polícias; Militar e PRF, Fernando seguiu em carreata pelas principais ruas da cidade, onde sentiu o carinho da população que, de várias formas demonstraram o orgulho de cada Itaquiraiense.

Concluindo o percurso, o atleta e as autoridades juto a população, participaram de um ato cívico com hasteamento das bandeiras e após isso discursos do presidente da Câmara Municipal Jefferson Lopes e do prefeito Thalles Tomazelli.

O vereador Jeffinho que representa a câmara municipal, prestou homenagens ao campeão paralímpico e parabenizou o prefeito Thalles pela bela receptividade ao atleta.

Ao fazer uso da palavra, Fernando Rufino agradeceu aos munícipes “Sempre lembrei das orações e das mensagens de carinho e apoio envidas através das redes sociais, agora pretendo descansar e rever meus amigos, pois foram quase 4 anos de preparo para conseguir levar Itaquiraí e o Brasil não degrau mais alto do pódio”, disse Fernando.

“Para nós e motivo de orgulho, Fernando, ver um itaquiraiense humilde, que saiu da gleba Indaiá para conquistar o mundo, levando toda sua trajetória de vida. Exemplo de superação e força de vontade”, pontuou o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli.