Polícia Militar de Japorã prende homem por violência doméstica

Na tarde de domingo (05/09), por volta das 18h15min, policiais militares lotados no 3º Grupamento de Polícia Militar de Japorã, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de violência doméstica.

Segundo a vítima, no caminho para sua residência, o autor mandou que ela descesse do veículo em que estavam e fosse embora com seu pai, nesse momento, o autor a agrediu com um soco na face empurrões, um chute nas costas e, além disso, jogou o carro em sua direção.