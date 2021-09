Iluminação do Ginásio de Esportes será licitada em breve em Mundo Novo na última ação antes de reinauguração

A última conquista antes da entrega do novo Ginásio Municipal Antônio Alves Moreira foi assinada na Fundesporte no final do último mês. Um convênio de R$ 103.796,27 foi pactuado para uma nova iluminação na praça esportiva.

Entre a licitação, autorização e execução da obra, a programação é que até o final do ano a obra esteja pronta. Com esta etapa, o Ginásio de Esportes será entregue para a volta das atividades desportivas no município.

Com mais esta obra o Ginásio Municipal de Esportes terá passado por uma reforma completa, envolvendo cerca de R$ 900 mil, em quatro frentes: cobertura; reforma interna e externa; Projeto de Combate ao Incêndio e Pânico; e nova iluminação.

Ginásio passou por reforma completa

Com uma emenda federal parlamentar a disposição, a reforma do Ginásio ficava emperrada pelas condições precárias da cobertura. Somente após a conquista da troca da cobertura junto ao Governo do Estado é que o local entrou em obras.

Concluída a cobertura, o Ginásio foi reformado: novas entradas (respeitando o projeto de Combate ao Incêndio e Pânico); piso trocado; construção de um novo depósito; banheiros, vestiários e salas administrativas reformadas; e nova pintura.

Para a conclusão da reforma o município precisou realizar o Projeto de Combate ao Incêndio e Pânico, com novas entradas, portas, corrimões… Encerrada estas três etapas começou a luta pelo convênio para a nova iluminação, assinado no final de agosto último.

O valor total do investimento no local se aproximará de R$ 1 milhão, com recursos federais, através do deputado Fábio Trad (R$ 248.625,00), recurso do Governo do Estado (R$ 390.351,99) e do município (cerca de R$ 250 mil).

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-