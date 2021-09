Em Itaquiraí, Agricultura busca parceria com a empresa Bom Sabor

A prefeitura de Itaquiraí por meio da secretaria municipal de agricultura, iniciou nesta quarta-feira (01/09), uma articulação junto a vereadora Maria da Bello, para que os produtores familiares passem a atender a empresa Bom Sabor, responsável pelo refeitório da Bello Alimentos, no abastecimento de produtos oriundos da agricultura familiar.

De acordo com o secretário Ricardinho, a ideia é que a Bom Sabor adquira parte dos produtos alimentícios dos pequenos produtores do município.

“Vamos promover esse encontro entre a secretaria municipal de agricultura e a empresa Bom Sabor, no intuito de dar mais uma opção de comercialização aos produtos produzidos na agricultura familiar”, afirmou a vereadora.

A Agraer também participará da parceira, auxiliando os produtores na elaboração do cronograma para atender a empresa no abastecimento dos produtos.

“Com a concretização desta parceria, iremos levar mais renda as famílias, abrindo novos caminhos para os nossos produtores. Vamos trabalhar em conjunto com a secretaria de obras, que irá fazer o transporte dos produtos e com a Agraer, que tem sido parceira do município”, finalizou Ricardinho. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Jornal do Conesul