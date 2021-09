COM HORÁRIO ESTENDIDO, SAÚDE VACINOU 245 PESSOAS COM A SEGUNDA DOSE CONTRA O COVID-19

A secretaria municipal de saúde, através da Vigilância Epidemiológica realizou atendimento com horário estendido na noite desta quarta-feira (1). Os atendimentos foram realizados no Posto de Saúde da Vila Operária no período noturno, com a segunda dose da vacina naquelas pessoas que receberam a primeira dose até 11 de junho deste ano.

Ao todo, 245 (duzentos e quarenta e cinco pessoas) foram imunizadas nesta ação, com o imunizante AstraZeneca (Fiocruz). Os trabalhos foram acompanhados pelo secretário de saúde; Janssen Galhardo juntamente com a equipe da Vigilância em Epidemiologia do município.

Iguatemi é um dos municípios que mais vacinou no Estado, tendo desde o início da Pandemia, um grande trabalho de contenção das infecções, apoio dos órgãos de controle, fiscalização e policial e também o constante diálogo junto a população iguatemiense.

“A vacina chega e não fica na geladeira. Nossa equipe da saúde trabalha com afinco e muito comprometimento e isso resulta em bons números nos índices de redução de casos e óbitos, um dos menores da região e do estado” disse o secretário de saúde.