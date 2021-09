Governo de Mundo Novo inicia Semana da Independência nesta quarta-feira (01)

A Semana da Independência inicia-se com ato solene em frente a Prefeitura nesta quarta-feira (1º), às 8h00, com hasteamento da bandeira do Brasil e falas das autoridades municipais.

A semana estende-se nos dias 06 e 07 de Setembro com eventos comemorativos no Paço Municipal e Praça Oscar Zandavalli, respectivamente.

A novidade para este ano, devido a situação pandêmica, é a junção da rede Municipal de Ensino (escolas e centros de educação infantil) com as entidades educacionais APAE (Associação do Pais e Amigos do Excepcionais) e CARI (Centro de Apoio e Reintegração Infantil).

Várias rotatórias do município estão ganhando ornamentos simbólicos (decorações) em vários pontos da cidade: Rotatória do Cavalo de Pau, Rotatória do Peixe, Memorial da Mulher, Rotatória do Poço, Rotatória do Tuiuiu, dentre outros. Cada local está sendo enfeitada por uma instituição escolar e representará a mesma nesta semana.