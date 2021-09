Prefeitura de Itaquiraí recebe 9 motosserras da polícia civil

Uma parceria entre o município de Itaquiraí através do procurador jurídico, Dr. Júlio Cézar Sanches Nunes, com o delegado Eduardo Lucena, rendeu ao município a cautela de 9 motosserras para suprir as necessidades das secretarias de obras e agricultura.

De acordo com o prefeito Thalles Tomazelli, a destinação desses equipamentos é uma grande conquista. “As demandas que as secretarias de obras e agricultura tem para realizar são muito grandes, é um município bastante extenso, muitos assentamentos e mais de 1.200 km estradas. Os equipamentos serão utilizados nos serviços diários de poda de árvores desobstrução de estradas em razão da queda de árvores e auxiliar em diversas construções. Deixo meu agradecimento ao delegado Eduardo, que sempre tem atendido as nossas solicitações”, disse o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Jornal do Conesul