A Guarda Municipal de Guaíra realizou na data de ontem, segunda-feira (30), a captura de cidadãos envolvidos em vandalismo do patrimônio público.

Após denúncia recebida, os agentes deslocaram-se até a praça conhecida como “antiga prainha”, e com sucesso capturaram os indivíduos envolvidos no vandalismo de pichação do local.

Os cidadãos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para as providências necessárias.

Fonte: Ponto da Notícia