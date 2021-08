Policiais Militares de Naviraí recuperaram duas motos antes que os donos tivessem conhecimento do roubo

A primeira moto, uma Honda Twister, foi recuperada às 23 horas do último sábado (28), na rua Monte Negro, área central da cidade. Segundo o Boletim de Ocorrência, a PM recebeu uma denúncia, via 190, de que uma moto estaria sendo furtada nas mediações da escola Vinícius de Moraes, de acordo com o denunciante, o veículo estaria sendo arrastado por três indivíduos.

Imediatamente a Guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local e encontrou a referida moto, ao checar a placa no sistema foi observada que a moto não possuía registro de furto. Os policiais então contataram o dono da motocicleta, que ainda não tinha conhecimento do furto do bem.

A outra moto foi localizada, na madrugada deste domingo (29), na rua Antônio Silvério Zuca, no Jardim Paraíso. A Honda CG 150 Fan foi recuperada enquanto a Guarnição da PM, sob intensa chuva, realizava ronda pela região. O proprietário do veículo também não tinha conhecimento do furto no momento em que a motocicleta foi recuperada.

Fonte: Jornal do Conesul