Prefeito Léo prepara recepção ao governador para lançar o asfalto Eldorado / Porto Morumbi

Na reunião semanal que faz com os vereadores na Câmara Municipal, o prefeito de Eldorado, Aguinaldo dos Santos-Léo e a vice-prefeita Fabiana Lorenci, discutiram a agenda do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Infraestrutura – Eduardo Ridel, ao município, no mês de setembro.

Ainda deve ser conformada a data para para assinar a ordem de serviço para início da pavimentação asfáltica ligando Eldorado ao Porto Morumbi.

A obra está orçada em R$ 28 milhões e deve ser bancada pelo Governo de Mato Grosso do Sul.

A obra é um sonho de décadas da Comunidade vai melhorar significativamente a vida de produtores rurais e moradores do Distrito.

Fonte: Jornal do Conesul