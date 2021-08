Naviraiense é eleita Miss Petit MS e concorrerá ao Miss Petit Brasil

A naviraiense Ana Diniz, de 25 anos, foi escolhida para representar o Mato Grosso do Sul no concurso Miss Brasil Petit de Las Américas 2022, cujo evento acontecerá em fevereiro na cidade Curitiba. Ana é empresária, Digital Influencer, casada e mãe de um menino de 5 anos, além de ser formada em Administração e Marketing Digital. Ela diz que ser miss não era o seu sonho de criança, porém pretende se dedicar ao máximo para trazer essa coroa para o Mato Grosso do Sul.

O processo de escolha aconteceu durante os meses de Julho e Agosto, enquanto a coroação foi realizada nesse último final de semana na capital do estado, onde a escolhida teve sua produção assinada pelo conceituado espaço de beleza Morena Mulher- Santa Fé, através dos profissionais Kamilla Córdoba, maquiadora, e Yuri Diego, especialista em penteados. O vestido usado pela miss foi da renomada loja de vestidos de gala, Giselle Dress.

Sob direção de Ângelo Mariano desde 2018, o Miss Mato Grosso do Sul trouxe para o estado a diversidade de categorias na competição, incluindo crianças, adolescentes, plus size e a categoria masculina. Depois de analisar a demanda e ver a necessidade de uma categoria onde pudessem participar mães, mulheres casadas ou com altura inferior a 1,64 cm, o concurso incluiu a categoria Miss Petit. “Quando assumi o Miss Mato Grosso do Sul em 2018 me comprometi com 3 propostas: tornar o concurso acessível, inclusivo e respeitado. Nesses últimos 3 anos nós trabalhamos incansavelmente para cumprir essas propostas. Por isso tenho a alegria de anunciar a primeira Miss Petit Mato Grosso do Sul” disse Ângelo.

Você poderá acompanhar de perto a preparação da Miss Petit Mato Grosso do Sul 2021 através do Instagram do concurso, @missmatogrossodosul ou pela rede social da candidata, @anadinizig.

Fonte: Jornal do Conesul