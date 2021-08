PRF de Guaíra apreende caminhão e carreta carregados com cigarros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (25) na região oeste do Paraná, uma carreta e um caminhão carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Na primeira ocorrência, a equipe PRF em fiscalização na BR-163 em Guaíra visualizou uma carreta saindo de um posto de gasolina em atitude suspeita e deu ordem de parada. O condutor tentou fugir da abordagem policial à pé, mas foi alcançando e detido pela equipe.

Em vistoria no compartimento de carga da carreta foi encontrado 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão gerou um prejuízo ao crime organizado de R$ 1,5 milhão.

O condutor paraguaio de 29 anos, que já havia sido preso em julho de 2020 pela PRF por contrabando de cigarros na unidade PRF da Ponte Ayrton Senna, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.

Na mesma manhã, no perímetro urbano da cidade de Cafezal do Sul (PR), a PRF apreendeu um caminhão com 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os policiais desconfiaram do caminhão que estava estacionado no pátio de um posto de gasolina às margens da PR-323 e ao abordarem o veículo, constataram que encontrava-se carregado de cigarros e abandonado pelos seus ocupantes. A carga foi estimada em R$ 1 milhão e a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Guaíra.

