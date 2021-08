Vítima impede roubo a loja em Guaíra

Uma tentativa de assalto foi registrado em um estabelecimento comercial na tarde desta quarta-feira (25), na Rua Joana Aldana Zebalos, em Guaíra.

Conforme as informações, um indivíduo chegou na loja e, armado com uma faca, anunciou o roubo, exigindo dinheiro do caixa. O proprietário, entretanto, não acatou e o criminoso empreendeu fuga.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pelo suspeito, mas o indivíduo não foi encontrado. As câmeras de monitoramento da loja registraram a ação do homem.

Fonte: Ponto da Notícia