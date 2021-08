Em Naviraí, suspeito é preso por pular muro do albergue e esfaquear e albergado

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em Naviraí, cidade a 359 quilômetros de Campo Grande. Ele é suspeito de ter tentado matar um indivíduo na madrugada desta quarta-feira, 25/08.

Após receber a notícia do crime, policiais o Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí iniciaram buscas ininterruptas, com o objetivo de identificar e prender o autor.

Ainda segundo a polícia, o autor pulou o muro do albergue e esfaqueou um dos albergados. Depois do crime, o suspeito fugiu do local.

A prisão dele aconteceu por volta das 16h50min, em um posto de combustível abandonado, localizado na Avenida Campo Grande, em Naviraí-MS. Ele foi autuado em flagrante, conduzido para a delegacia e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: Jornal do Conesul