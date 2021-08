Prefeito de Itaquiraí assina contratos para construção de casas no Betel

O jovem prefeito de Itaquiraí, advogado Thalles Tomazelli (DEM), participou na manhã desta terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, da solenidade de assinatura de contratos para a autorização da fase de autoconstrução de 55 unidades habitacionais que serão edificadas no Jardim Betel, cujo evento aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores.

Segundo o prefeito Tomazelli, “a princípio o município tinha feito a doação dos lotes mas, devido ao aumento significativo dos materiais de construção por conta da pandemia do Covid-19 (coronavírus), a municipalidade se viu obrigada a injetar no projeto mais de R$ 70 mil reais de recursos próprios para a aquisição dos insumos e, posteriormente, distribuir aos beneficiários”, explicou ele, afirmando que esta é uma parceria entre o Município de Itaquiraí e o Governo do Estado, através do Programa Lote Urbanizado.

Além do prefeito Thalles Tomazelli, estiveram presentes à solenidade de assinaturas desses contratos: vereador Jefferson Lopes; José Goulart Casé, representante do Governo Estadual; a titular da Assistência Social do município Flávia Rufino e os representantes da Agehab.

Fonte: Jornal do Conesul