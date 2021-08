Regularização de títulos, começando pelo Pedro Ramalho, deve virar realidade na zonas Rural e Urbana de Mundo Novo

Está sendo realizada uma reforma no Centro de Qualificação, que propiciará um novo espaço para receber o Titula Brasil (Núcleo de Regularização Fundiária em Mundo Novo).

A sede para atendimento ao público esta sendo concluída com mesas novas, cadeiras, ar condicionado, computadores e toda estrutura para atendimento, além de transformação no local com calçadas e nova fachada.

O investimento está sendo feito com recursos próprios do município. Dentre o valor total, de cerca de R$ 30 mil, R$ 16 mil é uma indicação do vereador Jeferson Cavalcante, através da emenda parlamentar no orçamento do município.

Segundo a futura coordenadora Josiane Santos, o núcleo é uma parceria entre o Incra e governo municipal e irá tratar sobre as regularizações fundiárias do nosso município com previsão do início das atividades no próximo mês.

Secretário afirma: “Uma nova realidade”

Segundo o secretário municipal de Administração, Leandro Soares, o município passará por uma nova realidade é uma demanda antiga, como os títulos do Assentamento Pedro Ramalho.