Prefeitura de Itaquiraí inicia na próxima segunda-feira (23), a Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico

A secretaria municipal de meio ambiente, irá iniciar na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, mais uma campanha para coletar os lixos eletrônicos.

De acordo com o secretário Felipe Kopper, a ação para recolhimento dos aparelhos eletrônicos acontecerá em dois pontos; segunda e terça-feira, em frente ao bosque municipal, já na quarta, quinta e sexta-feira, em frente a Lanchonete do Flavinho, localizada na av. Mato Grosso esquina com a rua Campo Grande.

A campanha tem por objetivo oferecer a população um local adequado para o descarte ambientalmente correto do lixo eletrônico e, consequentemente, a redução do rejeito inadequado desse tipo de resíduo, já que, muitas pessoas fazem o descarte de forma errada, despejando em terrenos baldios, estradas vicinais e até mesmo nas calçadas no perímetro urbano.

“Esses materiais se não forem descartados da maneira correta, podem trazer risco a saúde pública e ao meio ambiente, por isso, a importância da destinação correta dos mesmos”, afirmou o secretário municipal de meio ambiente, Rui Felipe Kopper.

