Consamu abre vagas de PSS par médico e técnico em enfermagem, em Guaíra

A Secretaria de Saúde informou na quinta-feira (19), a disponibilidade de vagas de técnico em enfermagem e médico, para atuação no Município de Guaíra, conforme publicação do PSS — Processo Seletivo Simplificado, no Edital n.º 121/2021, pelo Consamu — Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná.

São 04 vagas para Técnico em Enfermagem, com salário de R$ 1.557,78, e carga horária de 40h semanais. São 02 vagas para médicos, sendo 01 com carga horária de 12h semanais e salário de R$ 5.002,97, e outra com a carga horária semanal de 24h e o salário em R$ 10.005,95. Todas elas possuem cadastro de reserva.

O critério utilizado para a seleção dos interessados é a análise de currículo. A pontuação para cada requisito observado encontra-se disposta no Anexo III do Edital.

O prazo de inscrição se encerra no dia 01/09/2021. Para participar, basta comparecer na sede Consamu, Setor de Recursos Humanos, localizado na Rua Uruguai, 283 — Bairro Alto Alegre, em Cascavel – PR. O horário é das 08h30m às 11h30m, e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

