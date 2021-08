Em Iguatemi, obras de rede coletora de esgoto já contempla o “Jardim Aeroporto” e bairros vizinhos

O Município de Iguatemi está recebendo obras de saneamento do “Programa Avançar Cidades”, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa Econômica. A empresa, está ampliando o sistema de esgoto sanitário em 37km de rede coletora de esgoto, 1.627 ligações e a construção de uma elevatória de esgoto. As obras, tem o objetivo de garantir a qualidade de vida e levar mais saúde à população iguatemiense. Nesta sexta-feira dia (20), as equipes continuam os trabalhos no Bairro Jardim Aeroporto e bairros e imediações.

São recursos garantidos para obras de saneamento, e tem como meta possibilitar que todos os moradores tenham em suas casas, uma rede de coleta de esgoto. A cidade de Iguatemi foi contemplada pelo programa, com recursos na ordem de R$7,2 milhões, investimento que será aplicado integralmente em na rede de esgoto.

O Prefeito Dr. Lídio Ledesma, ressaltou a importância dessa grande obra que tem como objeto eliminar todas as fossas sépticas da área urbana do município. “Com essas obras da Sanesul, a cidade vai aumentar a cobertura de esgoto, o que significa mais saúde e qualidade de vida para os moradores da cidade”, concluiu o Prefeito Lídio Ledesma.

Fonte: Prefeitura de Iguatemi.