Homem investigado na Operação Celeritas da Polícia Federal de Naviraí é preso em sítio

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal de Naviraí prenderam na tarde de sábado (14), um dos chefes da organização criminosa investigada na Operação Celeritas da Polícia Federal, deflagrada em 7 de julho deste ano.

Segundo registro policial, o suspeito, Gabriel Figueredo Melato, de 35 anos, foi localizado em um sítio no município de Eldorado. No local foi encontrado uma espingarda do tipo Garruncha calibre .22, além de quatro munições calibre .38.

Contra Gabriel havia um mandado de prisão em aberto, expedido à época da operação, que investigava organizações criminosas voltadas ao contrabando de cigarros paraguaios, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

Os trabalhos, iniciados em 2017, tiveram como alvo principal uma perigosa organização criminosa em razão da forma imprudente, geralmente em altíssima velocidade, com que os motoristas conduziam os veículos, produtos de roubo e furto, carregados com cigarros paraguaios ou drogas trazidas do Paraguai, a partir da região de Mundo Novo e com destinos a várias Unidades da Federação.

Por isso o nome “Operação Celeritas”, que significa “celeridade” ou “excesso de velocidade”.

Fonte: Jornal do Conesul