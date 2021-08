Mara Caseiro solicita reforma de escola em Naviraí

Para atender a população de Naviraí, a deputada estadual Mara Caseiro solicitou ao governo estadual, via indicação, durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a disponibilização de um veículo tipo caminhonete com carroceria para atender o Núcleo de Controle de Vetores e a reforma e ampliação estrutural da Escola Estadual Vinícius de Moraes do Município.

A caminhonete com carroceria foi solicitada atendendo ao pedido formulado pelos vereadores Onevan Batista do Amaral, Antônio Bianchi, José Roberto Pinheiro e Josias de Carvalho do Município de Naviraí. Será destinado ao recolhimento de pneus e outros objetos que tenham sido abandonados no território municipal.

Além de controlar os causadores de doenças epidemiológicas e as demandas sanitárias municipais. Sendo assim, em decorrência de sua importância, é necessário que os órgãos de controle estejam equipados com a estrutura correta para tanto, como por exemplo, veículos que permitam o transporte de objetos que acumulam água.

ESCOLA

De acordo com a assessoria, a reforma da escola foi uma reivindicação dos vereadores do Município de Naviraí, bem como pelo diretor da Escola Estadual Vinícius de Moraes, Ronaldo Cassavara. Destaca-se que a estrutura da escola é muito antiga e está em condições extremamente precárias, necessitando de manutenção urgente, especialmente, nos banheiros, pintura da quadra de esportes e da implantação de um laboratório para melhor atender os educandos.

A reforma solicitada, conferirá melhor estrutura escolar à população do Município de Naviraí, com objetivo de obter um bom desempenho dos alunos e professores em sala de aula.

Fonte: Jornal do Conesul