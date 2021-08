Silvio Santos está internado na UTI com Covid-19

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apresentador e dono do SBT, de 90 anos, deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel, nesta sexta-feira (13), e já foi diagnosticado com a Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento.

Até o momento, sabe-se que Silvio está internado na Unidade de Terapia Intensiva da área exclusiva para a doença e sendo monitorado de perto por médicos. O prontuário do paciente foi fechado. A informação foi confirmada pela sua filha, Patrícia Abravanel.

“Ola pessoal. Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo, o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo. Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre”, escreveu Patrícia em uma nota divulgada nas redes sociais. Ela assinada por todas as filhas do apresentador.

Fonte: Midiamax