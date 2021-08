Casos de COVID-19 aumentam entre os jovens de Iguatemi

Desde o surgimento da Covi-19, o distanciamento social é uma das principais e mais importantes medidas para prevenir a contaminação e transmissão do vírus entre as pessoas. Mas, infelizmente, com a flexibilização das medidas que visavam reduzir a circulação de pessoas em espaços coletivos públicos (ruas, lanchonetes, bares e praças), a população está se descuidando e os casos voltaram a subir, principalmente entre os jovens.

A população, precisa ter consciência da necessidade de se evitar aglomerações, tendo em vista que, essa situação é muito propícia para a transmissão do vírus. Nesse sentido, apenas a prevenção adequada com o distanciamento social, o uso de máscaras e correta higienização das mãos, pode proteger e controlar o avanço da covid-19. Um novo aumento do número de casos, poderá acarretar em medidas mais rígidas e consequentemente o fim da flexibilização.

Em Iguatemi, principalmente nos finais de semana, tem acontecido inúmeras concentrações em frente a bares e lanchonetes no centro da cidade. Estas concentrações, estão contribuindo para o aumento de casos. Somente nesta semana, a Vigilância Epidemiológica registrou o aumento de 01 para 08 casos de infecções, em sua maioria entre o público jovem.

Fonte: Jornal do Conesul