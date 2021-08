Thalles pagou hoje o PMAQ aos profissionais da atenção primaria

O prefeito Thalles Tomazelli liberou nesta sexta-feira (13), o pagamento do incentivo aos servidores da atenção primaria – PMAQ aos servidores que prestam atendimentos primários na rede municipal de saúde. O bônus foi pago retroativo ao ano de 2020.

O recurso é uma maneira de incentivar os profissionais de saúde a alcançarem as metas propostas. O programa é uma parceria do governo federal com os municípios, e por meio desta ação, estamos garantindo esse benefício para os servidores que fazem o primeiro contato com o paciente, afim de atingir uma melhora no atendimento. Estamos disponibilizando constantes qualificações, capacitações, acompanhamentos e avaliando o trabalho que está sendo disponibilizado aos usuários da saúde pública, através de diálogos com quem procura o atendimento na rede municipal de saúde.