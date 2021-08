Menina de 10 anos entra em casa em chamas para salvar o pai no Paraná

Uma menina de 10 anos foi protagonista de um ato de heroísmo nesta quarta-feira (11) em Londrina, região norte do Paraná. A garota entrou em uma casa em chamas para retirar seu pai, que estava dentro do imóvel e não conseguia sair.

O incêndio começou em uma tapeçaria, no centro de Londrina, entre as ruas Uruguai e Jorge Velho, e logo se alastrou pela casa. João Oliveira de 66 anos, pai da garota, inalou fumaça e não conseguia sair do local. A criança tinha saído de casa e, quando voltou, viu o comércio em chamas.

Ela entrou e encontrou o pai caído e debilitado por inalar muita fumaça. Sozinha, ela arrastou o pai até a calçada do lado de fora da casa. Oliveira foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina, mas não teve ferimentos graves. Ele faz tratamento de câncer e tem dificuldades para respirar. Algumas horas depois, recebeu alta médica.

