Governo divulga projeção da tarifa do novo pedágio entre Mercedes e Guaíra

O Governo Federal divulgou, nesta quarta-feira (11), uma tabela com as projeções das tarifas de cada praça de pedágio que serão levadas a leilão com o novo modelo de concessões definido para as rodovias do Paraná.

O novo modelo foi apresentado em evento no Palácio Iguaçu, em Curitiba, pelo governador Ratinho Junior (PSD) e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, além do secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex.

Veja, mais abaixo, as tabelas com a estimativa inicial de preço para as praça de pedágio da região.

O pacote é formado por rodovias estaduais e federais, divididos em seis lotes. Do total de 3,3 mil quilômetros de rodovias, segundo o projeto, 65% são de rodovias federais e os outros 35% de estradas estaduais.

Para ir a leilão, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep-PR) ainda precisa aprovar o repasse das rodovias estaduais para o Governo Federal. O projeto está sendo analisado pelos deputados e, depois, a proposta de concessão precisa passar por análise detalhada do Tribunal de Contas da União (TCU).

Com as mudanças previstas, o governo informou que serão criadas 15 novas praças de pedágio no estado.

As atuais concessões vencem em novembro deste ano. Neste período, a manutenção das rodovias estaduais deve ficar a cargo do governo do estado, e as rodovias federais devem ser mantidas pelo Governo Federal. O governo do estado disse ainda que as cancelas de pedágio ficarão sem cobrança até que os trechos sejam assumidos pelas novas concessionárias.

Projeções das tarifas

O governador Ratinho Junior afirmou que o desconto em relação às tarifas atuais deve ser, em média, de 40% a 50%, a depender da disputa entre as concessionárias no leilão.

Conforme o modelo da disputa por menor preço, os valores citados como “novos” nas tabelas abaixo são referentes aos preços iniciais apresentados ao leilão.

A partir deles é que as empresas candidatas apresentam propostas para abaixar os preços, e quem oferecer o menor valor, vence.

Preços de tarifas em praças da região

Mercedes – BR-163, Km 313:

• Praça será criada

• Veículos de passeio – nova: R$ 10,75

Toledo – BR-467, Km 89:

• Praça será criada

• Veículos de passeio – nova: R$ 7,56

Cascavel – BR-277:

• Veículos de passeio – atual: R$ 15,10

• Veículos de passeio – nova: R$ 9,62

Umuarama – PR-323, Km 310:

• Praça será criada

• Veículos de passeio – nova: R$ 5,95

Francisco Alves – BR-272, Km 536:

• Praça será criada

• Veículos de passeio – nova: R$ 6,40

Fonte: Ponto da Notícia