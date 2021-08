PF e BPFron apreendem caminhão e barco carregados com cigarros em Dr. Oliveira Castro

Na madrugada desta quinta-feira (12), equipes da Polícia Federal e do BPFron realizaram uma grande apreensão, na região do distrito de Dr. Oliveira Castro, interior de Guaíra.

Conforme as informações, durante patrulhamento fluvial no Lago de Itaipu, a equipe policial avistou movimentação típica de criminosos e região de portos clandestinos abertos em meio a mata ciliar. Com a aproximação policial, uma grande correria se iniciou na barranca do lago com os criminosos conseguindo empreender fuga em meio a mata fechada e abandonando o carregamento ilícito no local.

A eficiente ação integrada entre a PF e BPFron resultou na apreensão de uma embarcação de ferro e um caminhão graneleiro VW, carregados com aproximadamente 500 caixas de cigarros paraguaios. Conforme a Polícia Federal, a apreensão causa prejuízo aproximado de um milhão e trezentos mil reais ao crime organizado desta região de fronteira.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as providências de praxe.

Fonte: ponto da Notícia