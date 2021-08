Deputado Lídio Lopes visita Japorã e oficializa entrega de implementos agrícolas na Aldeia Porto Lindo

O prefeito de Japorã Paulo Franjotti, vice prefeito Gabriel Klasmann e vereadores Ana Cristina Teodoro, Adriano de Lima Carlos, Dorival Velasques, Luís Carlos Damaceno, Walter Silva, e Willian Sutil dos Santos recepcionaram dia 09/08 o Deputado Estadual Lídio Lopes, que tem relevantes serviços prestados ao município, reafirmando seu compromisso em continuar trabalhando por Japorã. Esteve presente também o coordenador da Defesa Civil Cesar Filho de Mundo Novo.

Na Aldeia Porto Lindo foi recepcionado pela capitania Roberto Carlos Martins, lideranças indígenas, secretariado e vereadores. Em sua fala o vice prefeito Gabriel parabeniza a todos pela determinação e garra que a comunidade enfrenta os desafios, reforçando o compromisso de continuar lutando por mais melhorias na comunidade, o prefeito Paulo agradece a parceria do deputado Lídio com Japorã, ressalta o fortalecimento e crescimento da agricultura familiar na aldeia e as obras realizadas para melhorar a qualidade de vida da população como também na comunidade escolar.

Deputado Lídio reforça que continuará a ser parceiro do município e que terá sempre o olhar solidário com as comunidades indígenas, pois sabe das lutas e das necessidades, oficializa a entrega da plantadeira de mandioca, tanque pipa e uma pulverizadora que muito vai colaborar para o fortalecimento da agricultura familiar, já que aproximadamente 80% das famílias indígenas sobrevivem da agricultura, Japorã agradece.

Fonte: Prefeitura de Japorã