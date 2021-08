Governo Federal libera R$ 734 mil à Naviraí para ações da Defesa Civil

O Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Portaria nº 1551/2021, assinada no último dia 28 de julho pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, autorizou o empenho e transferência de recursos na ordem de R$ 734.924,64 ao Município de Naviraí.

A Portaria confirmando a Transferência Obrigatória foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29-07). A verba será utilizada pela Prefeitura de Naviraí, nas ações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, especificamente no socorro de vítimas do temporal registrado em Naviraí, na noite do último dia 29 de maio.

Logo após a ocorrência do temporal, a prefeita Rhaiza Matos determinou ações emergentes de socorro às vítimas, envolvendo a Coordenadoria de Defesa Civil e demais gerências do Governo de Naviraí. Ao mesmo tempo, determinou levantamentos gerais, com visitas “in loco” às famílias afetadas, para registros dos estragos provocados pela tempestade e elaboração de documento que resultou no Decreto de Situação de Emergência.

A Gerência Municipal de Assistência Social identificou 350 famílias que foram cadastradas e se enquadraram na Lei Municipal 2.339/2021, que dispõe sobre a doação de telhas e lonas para aquelas vítimas do temporal, em situação de vulnerabilidade social. Simultaneamente, o Decreto de Situação de Emergência do Município foi reconhecido pelos governos do Estado e da União.

“Cumprindo a determinação da prefeita Rhaiza Matos, atuamos com a efetiva participação técnica e operacional das gerências de Obras, Serviços Públicos e Assistência Social e elaboramos todo o processo de pedido de recursos junto ao Governo Federal. Assim, conquistamos a aprovação da Defesa Civil Nacional”, informa Jhonatan Manoel da Silva Araújo (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil).

A prefeita Rhaiza Matos destaca a conquista do recurso junto à Defesa Civil Nacional. “Em breve, estaremos entregando as telhas para as famílias que tiveram os telhados de suas casas danificados e o cadastro aprovado pela Gerência Social. Este é o resultado da união de esforços de nossa equipe da Administração e do apoio do Governo Federal”, finaliza a prefeita de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432