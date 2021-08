Prefeitura de Itaquiraí intensifica reparos no sistema de iluminação pública

A secretaria municipal de obras e serviços urbanos, está intensificando o trabalho de manutenção no sistema de iluminação pública do município. Com aproximadamente 2 mil pontos de iluminação pública em toda zona urbana, os eletricistas do município estão realizando os reparos em várias localidades, garantido mais comodidade e segurança para a população.

Para proporcionar mais agilidade, a administração do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, implantou o disk iluminação para que as pessoas possam solicitar os atendimentos sem precisarem se deslocar até a secretaria de obras, contribuindo para um atendimento mais ágil e rápido, pois o cidadão terá contato direto com o setor responsável.

“A Iluminação Pública além de promover claridade nas vias do município, também é essencial para melhorar a nossa qualidade vida, pois facilita a prevenção contra a criminalidade e proporciona melhorias nas atividades voltadas à saúde, como é o caso do esporte e lazer, e também promove a valorização dos espaços urbanos”, destaca o prefeito Thalles.

Para solicitar os serviços, basta enviar uma mensagem de texto ou áudio para o número 67 99698 1837 e informar o nome completo, bairro, rua e número da residência.

1 de 6

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí