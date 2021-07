Polícia Militar de Mundo Novo apreende 1,490 kg de maconha

Na madrugada de domingo (18/07), por volta das 00h15min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de perturbação de sossego no bairro Tapajós.

De imediato uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e avistou um veículo VW/Gol com o som ligado em volume alto e a porta, do lado do motorista, aberta.

No momento em que a guarnição abordou o veículo, um homem de 26 (vinte e seis) anos saiu do interior da residência, relatou que havia acabado de chegar ao local, que iria desligar o som e que já estava saindo do local.

Ao perceber que a guarnição estava procedendo busca no interior do veículo, o homem saiu correndo pelos fundo da residência, tomando rumo ignorado. Após a busca, foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 1,490kg (um quilo e quatrocentos e noventa gramas) de maconha, além da quantia de R$300,00 (trezentos reais).

Diante dos fatos, o veículo e o entorpecente foram apreendidos pela guarnição policial militar.