Homem de 50 anos é encontrado baleado no bairro Jardim Paraíso, em Naviraí

Um homem de 50 anos de idade foi encontrado baleado na madrugada de ontem (04), bairro Jardim Paraíso II em Naviraí.

Segundo informações, por volta das 1h05m, da madrugada de ontem, a Polícia Militar foi acionada para com parecer na Rua Eduardo Rodrigues Gutierre, onde havia um homem com ferimentos de tiros.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem já recebendo os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros, que o encaminharam para o Hospital Municipal de Naviraí.

O homem identificado como Willian Fernandes Moreira de 50 anos, estava com ferimentos no tórax do lado esquerdo, no braço na altura do ombro do lado direito e na coxa da perna direita. Ele não relatou aos policiais quem seria o autor do crime e nem o que motivou os disparos.

O caso foi registrado no 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) como homicídio simples na forma tentada e segue sendo investigado.

Fonte: Jornal do Conesul