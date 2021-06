Prefeito de Itaquiraí administra dialogando com os itaquiraienses

O jovem prefeito Thalles Tomazelli que tem como seu vice o médico Dr. Bruno Bogoni, desde a sua posse em 1º de janeiro de 2021, vem adotando gerindo o município de Itaquiraí de uma forma diferenciada de muitos outros colegas com mandato eletivo, procurando, a cada dia que passa, aumentar o seu diálogo com o seu povo com o intuito de saber dos seus anseios e poder atender a sua população.

Assim sendo, quase que, diariamente, antes de se dirigir ao Paço Municipal ele procurar manter conversações com a população e ouvir dela os seus anseios quanto à sua administração. Com essa iniciativa, Thalles Tomazelli vem sendo um gestor elogiado por todos, já que com essa iniciativa ele vem conseguindo atender a todos da mesma maneira.

“Para administrar bem Itaquiraí eu preciso estar em contato direto com a população e não ficar só dentro de um gabinete”, disse o prefeito, acrescentando que essas conversações são realizadas quase que, diariamente, tanto na cidade como na zona rural, já que ele tem visitado toda a área territorial do município. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

