DOF apreende carreta com 727 quilos de maconha em Amambai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de sexta-feira, uma carreta “equipada” com fundo falso onde estava grande quantidade de maconha. A apreensão ocorreu durante patrulhamento ostensivo no Jardim São Francisco, em Amambai.

Os militares perceberam que o veículo estava vazio, aparentemente abandonado e com os vidros abertos. Com vistoria de rotina, o fundo falso foi descoberto e nele o carregamento de maconha. Além de 727 quilos de maconha foram apreendidos 200 gramas de haxixe e três litros de BHO, a substância líquida e viscosa extraída da cannabis sativa, cuja concentração de THC chega a 90%.

Carreta e carga foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. Policiais buscam proprietário do veículo através dos sinais identificadores de carreta e cavalo mecânico.

Fonte: Jornal do Conesul