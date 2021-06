Acidente envolvendo duas motos deixa uma vitima fatal em Naviraí

Um acidente de transito envolvendo duas motos no começo da tarde desta terça-feira em Naviraí, deixou uma vitima fatal.

O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Jose Bonifácio com a Rua Maranhão, na esquina do SENAI, envolvendo uma moto conduzida pelo mototaxista Elio Amaral de Oliveira de 52 anos e outra por Ademir Batista Custodio, também de 52 anos.

Com o impacto entre as motos, o capacete de Ademir veio sair de sua cabeça, e ele ao cair bateu com o rosto fortemente contra uma calçada, vindo a óbito no local.

Elio também veio a cair, sofrendo fraturas nas pernas e escoriações na face. O corpo de Bombeiros e também o SAMU estiveram no local atendendo a ocorrência. Elio foi encaminhado para o Hospital Municipal para receber atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local assim como o Perito Criminal para apurar as causas do acidente.

Fonte: Jornal do Conesul