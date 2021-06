GRANJA SÃO FRANCISCO NA ECONOMIA DE ELDORADO 

Dentre tantas boas iniciativas privadas no município de Eldorado, há que se destacar a Granja São Francisco, que contribui de forma decisiva com a economia local, produzindo ovos e verduras hidropônicas.

A equipe Tribuna do Povo foi fazer uma visita à empresa eldoradense, que há muitos anos desenvolve a atividade, produzindo e vendendo seus produtos para toda a região Os empresários empregam recursos financeiros consideráveis, mantendo em ótimo funcionamento o negócio, cuja marca tem conquistado o mercado de maneira corajosa, enfrentando os desafios da vida moderna, mesmo com a Pandemia do novo Coronavírus.

A empresa tem mais de 15 mil galinhas poedeiras, o que garante dezenas de empregos, diretos e indretos, conforme palavras do funcionário Roberto, que no dia a dia, oferece sua mão de obra em favor do crescimento da Granja São Francisco na Capital da Melancia.

A propriedade rural fica nas proximidades de Eldorado, às margens da Rodovia Br-163,que demanda a Itaquiraí, sendo justamente ali que o complexo empresarial tem sua sede, num empreendimento destacado e que enaltece a economia da cidade de Eldorado, embora nem todos conhecem a força do negócio.de aves e verduras, desenvolvido com tamanha desenvoltura.

O jornalista Jairo de Lima Alves: atendimento prestado pelos funcionários Roberto, Reginaldo e Donizete.