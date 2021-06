Corpo de Bombeiros de Naviraí atendem princípio de incêndio em panificadora

Militares do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Naviraí atenderam a ocorrência de um incêndio que aconteceu na manhã deste domingo (13/06), em uma panificadora localizada na Avenida Dourados, próximo à Escola Estadual Juray Alves Cardoso, no centro de Naviraí.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A ação rápida da equipe de bombeiros foi fundamental para que não houvesse danos maiores ao estabelecimento.

O fogo atingiu a parte dos fundos da panificadora, o setor de produção. Ninguém se feriu no incidente.

Fonte: Jornal do Conesul