Decreto desta quarta regula ações para o feriado e final de semana

Um novo decreto foi publicado nesta quarta-feira (02) no Diário Oficial do município. Nele, a manutenção do horário das 19h00 para o toque de recolher de segunda a sexta-feira. O decreto é válido até o dia 11 de junho, uma sexta-feira.

Outro artigo mantido foi o que aponta toque de recolher de sábado, das 16h00 até as 5h00 da segunda-feira próxima. As unidades escolares só poderão atuar remotamente com os alunos, porém suas unidades podem ficar abertas para a atuação dos profissionais.

Assim como nas escolas, os demais locais públicos poderão funcionar no sistema de rodízio para atender ao público, a cargo dos chefes de cada setor para a escolha deste rodízio.

Duas mudanças chamam a atenção. A primeira é que a permite que os supermercados funcionem no feriado desta quinta-feira (03) até as 12h30.

O secretário municipal de Administração explicou que somente os supermercados poderão abrir no feriado. “Demais comércios e congêneres dos supermercados, como mercearias e conveniências, deverão ficar fechados na quinta-feira”, explicou Leandro.

A segunda mudança é a que permite no domingo o modelo drive thru (busca no local dentro do carro) para quem vende as carnes assadas no domingo. O delivery continua liberado após o toque de recolher.

