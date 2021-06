Com passagem em Guaíra, morre Padre Adair Bennemann vítima da Covid-19

Morreu o Padre Adair Bennemann aos 62 anos por complicações da Covid-19 na quarta-feira (2) em Toledo. Ele atuou em Guaíra, Marechal, Toledo e outras cidades da região.

A Diocese de Toledo, por meio do bispo diocesano, D. João Carlos Seneme e do seu clero, comunicou o falecimento do Padre Adair com profundo pesar.

Nota da Diocese de Toledo

Padre Adair teve o quadro agravado de saúde na última semana. Ele estava sendo medicado e tratado em casa, mas começou a sentir dificuldade em respirar, procurou atendimento médico no Hospital e Maternidade Lar Belém, de Nova Santa Rosa.

Com o agravamento do caso, no último sábado (29), o sacerdote foi transferido para o Hospital Geral da Unimed. Logo que havia chegado a Toledo, Padre Adair foi conduzido a um quarto, porém com a relativa piora na madrugada de segunda-feira (31) teve de ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Sendo necessário intubação, a decisão médica pelo procedimento ocorreu ainda na noite de segunda-feira em razão das oscilações na saturação.

Contudo, nesta quarta-feira (2) a situação de complicou com o agravamento significativo no quadro de saúde. Tentou-se a manobra de prona para que o Padre Adair tivesse um alívio na respiração, mas ele não respondeu a este estímulo. Voltaram-no então a posição normal e por conta disso a quantidade de drogas sedativas teve de ser aumentada.

Padre Adair era pároco da Paróquia Santa Rosa de Lima, no município de Nova Santa Rosa, desde fevereiro de 2020.

TRAJETÓRIA PRESBITERAL

Após sua ordenação em 8 de dezembro de 1987, Padre Adair exerceu seu ministério nas seguintes funções e comunidades:

– 09/01/1988: Vigário Paroquial da Paróquia Santo Inácio de Loyola – Jesuítas

– 19/02/1989: Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Assis Chateaubriand

– 31/01/1990: Pároco da Paróquia Santo Antônio – Formosa do Oeste

– 20/02/1993: Pároco da Paróquia São Pedro – São Pedro do Iguaçu

– 1994 a 1996: Auxiliar no Seminário Maria Mãe da Igreja – Toledo

– 22/09/1996: Administrador Paroquial da Paróquia Santo Inácio de Loyola – Jesuítas

– 29/10/1999: Pároco da Paróquia Santo Inácio de Loyola – Jesuítas

– 19/07/2003: Administrador Paroquial da Paróquia São Roque – Nova Aurora

– 2004: Administrador Paroquial Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Luis Eduardo Magalhães – Diocese de Barreiras (BA)

– 02/03/2005: Vigário Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Mal. Cândido Rondon e Administrador da Pró-Paróquia Maria Mãe da Igreja – Mal. Cândido Rondon.

– 20/05/2007: Pároco da Paróquia Maria Mãe da Igreja, de Marechal Cândido Rondon, por ocasião da criação da nova Paróquia

– 01/02/2009 até 2020: Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Guaíra).

Fonte: Ponto da Notícia