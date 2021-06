Itaquiraí limita venda de bebidas alcoólicas e amplia toque de recolher

A prefeitura de Itaquiraí, cidade no sudeste de Mato Grosso do Sul, estabeleceu novas medidas de restrição para minimizar o avanço da pandemia de Covid-19. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município na quarta-feira (2).

Até domingo (6), o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos está proibido, sendo permitida apenas a venda por delivery ou drive-thru. O toque de recolher será das 20h às 5h.

O comércio em geral deve observar as normas de biossegurança, como uso obrigatório de máscara, distanciamento de 1,5m e higienização com álcool 70%. Igrejas podem abrir com apenas 30% da capacidade de público.

A Praia da Amizade estará fechada e os velórios devem durar no máximo duas horas. Quem for flagrado descumprindo as determinações do decreto está sujeito a multa de R$ 600.

Fonte: Jornal do Conesul