Naviraí pode ganhar agência da CEF Agronegócios este ano

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai abrir mais sete agências em Mato Grosso do Sul ainda em 2021. O investimento faz parte da ampliação da rede de atendimento do banco em todo País anunciada nesta semana. Trata-se do maior plano de expansão dos últimos anos.

Estão previstas 130 novas unidades, em 128 diferentes municípios. São 79 unidades para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em agronegócio.

Em Mato Grosso do Sul as cidades contempladas com novas agências, são Campo Grande, Chapadão do Sul, Dourados, Naviraí, São Gabriel D´oeste e Três Lagoas (sendo as seis especializadas em agronegócios) e Costa Rica (agência para atendimento geral).

O objetivo da expansão é aumentar a capilaridade do banco, alcançando mais regiões do interior de cada estado brasileiro. Com a ampliação de sua rede de atendimento, a CAIXA beneficiará cerca de 28,6 milhões de brasileiros.

A ação de expansão é a maior dos últimos anos na CAIXA. “Somos o maior banco do hemisfério Sul, e agora vamos totalizar mais de 26 mil pontos de atendimento, entre agências, lotéricas e correspondentes bancários”, ressalta Guimarães.

“Estamos mostrando mais uma vez que a CAIXA é o banco que está ao lado de todos os brasileiros e cada vez mais próximo das pequenas cidades do interior, dos pequenos empresários e produtores rurais, em um movimento contrário ao dos outros grandes bancos”.

A CAIXA já havia anunciado no início do ano a criação de 79 novas unidades em todo o Brasil, sendo 21 unidades voltadas para o agronegócio. Além da continuidade da expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a nova expansão também atende a mais cidades interioranas das regiões Sul e Sudeste.

NOVAS UNIDADES EM 2021

Na região Centro-Oeste, a CAIXA vai abrir 20 unidades: 1 no Distrito Federal; 5 em Goiás; 7 no Mato Grosso e 7 no Mato Grosso do Sul. Para o Nordeste, serão abertas 43 novas unidades: 3 na Bahia; 10 no Ceará; 19 no Maranhão; 1 na Paraíba; 8 no Pernambuco e 2 no Piauí.

Na região Norte, são 33 novas unidades: 7 no Amazonas; 23 no Pará; 2 em Rondônia e 1 no Tocantins. 20 unidades serão inauguradas no Sudeste: 1 no Espírito Santo; 8 em Minas Gerais; 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Na região Sul, a rede de atendimento ganha 14 unidades: 7 no Paraná; 2 em Santa Catarina e 5 no Rio Grande do Sul.

Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4,3 mil unidades próprias, entre agências e unidades especializadas de atendimento.

Além disso, a CAIXA conta com 8.985 correspondentes CAIXA Aqui; 13.226 unidades lotéricas, 2 agências-barco e 8 agências-caminhão, o que somará mais de 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão. (Com informações Sul News).

Fonte: Jornal do Conesul