Rhaiza Matos e gerentes do Executivo Municipal visitam o Frigorífico JBS de Naviraí

A prefeita Rhaiza Matos, o vereador Éderson Dutra (Presidente do Legislativo), os gerentes Fernando Ortega (Geral Executivo), Gisalda Balta (Administração), Priscilla de Oliveira (Gabinete), Maria Paula Alípio (Procuradora Geral Adjunta) e Josmar Selva (Recursos Humanos) visitaram, na manhã de ontem (28-05), o Frigorífico JBS.

O representantes do Executivo e Legislativo do município foram recepcionados pelos gerentes Luis Fernando Zulato (Industrial), Gustavo Marques Muzeti (Administrativo) e Leydiluce Vieira Resende (Coordenadora da Qualidade), dentre outros diretores da indústria.

Um breve histórico da JBS foi apresentado aos visitantes destacando que para o funcionamento, a indústria possui o Registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e, sobretudo, o Selo de Inspeção Federal (SIF) sob nº 3181. Posteriormente, conquistou as certificações do: Quota Hilton, McDonald’s, Paaco, Fambras Halal Brazil, Ansi e BRCGS. Outro dado importante é que o JBS conquistou habilitações que lhes permitem exportar carne com padrão internacional para os Estados Unidos, União Europeia, Ásia e países do Mercosul.

“O complexo industrial da JBS de Naviraí possui uma área total de 491.500,00 m² e área construída: 27.239,72 m²de, sendo dividida em uma área de abate e duas de desossas. O funcionamento de toda a indústria conta hoje com 1.109 funcionários, sendo 62% homens (689) e 38% são Mulheres (420)”, explicou Gustavo Muzeti. “Nossa capacidade de produção é 1.500 animais/dia. Hoje estamos abatendo 1.150 animais/dia. A capacidade desossa é de 3000 peças/dia, mas estamos trabalhando 2.300/dia”, acrescentou Luis Fernando Zulato.

A prefeita Rhaiza Matos, o presidente da Câmara Éderson Dutra e os gerentes da Prefeitura conheceram in loco desde a recepção dos animais, sistema de abate, linhas de corte, desossa, separação de carnes, cortes especiais, controle de qualidade, pesagem, embalagem manual, embalagem à vácuo, resfriamento, embalagem nacional e tipo exportação, túnel de congelamento, enfim, até a industrialização final para o consumidor.

“A JBS é uma das maiores indústrias de Naviraí e está vendendo carne para países de todos os cantos do mundo, notadamente, carne de primeira qualidade. Foi uma satisfação conhecer de perto toda indústria e seu funcionamento. Agradecemos a excelente receptividade de todos os gerentes”, afirmou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Jornal do Conesul