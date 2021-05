Recebidos todos os exames do Lacen, Mundo Novo fecha com 226 ativos para a coivid-19; duas pessoas morreram nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o Boletim Coronavírus com todos os resultados dos exames de pacientes suspeitos nesta quinta-feira (27). Vieram 25 resultados, com oito positivos. Trinta pessoas, através de teste rápido, positivaram para a doença. Trinta receberam alta.

Desta feita o Boletim fechou com mais uma alta: 226 ativos. Dois mundonovenses perderam a vida, contaminados pela covid-19. Com a volta da oferta de teste rápido, os suspeitos foram zerados.

Vacinação

Na Vacinação, 148 pessoas foram imunizadas na primeira dose pela AstraZeneca: 81 comorbidades; 11deficientes; 17 profissionais de Educação; sete profissionais de Saúde; quatro idosos; dois da limpeza pública; e 26 motoristas.

A Vacinação continua no Salão Paroquial da igreja Católica, no Centro da cidade, para pessoas com comorbidades e motoristas com CNH D e E. Nesta quinta, a Saúde do município incluiu novo grupo. Agora os que se encaixam na citação acima com mais de 18 anos já podem se deslocar ao local com o laudo médico ou a carteira de habilitação.

No sábado (29), os funcionários das indústrias poderão ir até o Salão Paroquial, com o seu holerite, para tomar a vacina. Os horários serão os mesmos: 8h00 às 11h e das 13h30 às 16h30.

Boletim Coronavírus 27/05/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 226

Recuperados – 1.564

Óbitos – 24

Geral – 1.814

Suspeito – 00

Descartados – 1.937

Obs. Sete pacientes internados em Mundo Novo e dois em UTI: um em Dourados e um em Campo Grande.

Monitoramento – 551

Residências – 195;

Crianças – 90;

Idosos – 58;

Monitoramento Concluído – 7.927

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 7.551:

CoronaVac – 4.483 (2.554 primeira dose + 1.929 segunda dose)

AstraZeneca – 2.887 (1.725 primeira dose + 102 segunda dose + 1.060 a ser aplicada);

Pfizer – 181 (181 primeira dose)

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 4.460:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 400;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.679 (autônomos)

Forças de Segurança – 61

Comorbidades – 515

Profissionais de Educação – 447

Gestantes e puérperas – 04

Deficientes – 76

Motoristas – 93

Pessoas privadas de liberdade – 06

Limpeza Pública – 03

População Vacinada 2ª dose – 2.031

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 7.551

Doses Aplicadas – 6.491

Trabalhadores da Saúde – 409 (1ª dose)

Idosos – 2.846 (1ª dose)

Forças de Segurança – 61 (1ª dose)

Comorbidades – 515 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 447 (1ª dose)

Gestantes e puérperas– 4 (1ª dose)

Deficientes – 76 (1ª dose)

Motoristas– 93 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 06 (1ª dose)

Limpeza Pública – 03 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 347 (2ª dose)

Idosos – 1.684 (2ª dose)

População Vacinada – 4.460 (1ª dose) + 2.031 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22