IPTU Digital 2021 em Mundo Novo dá 20% de desconto no pagamento à vista

O IPTU Digital 2021 foi lançado em Mundo Novo e tem como um dos atrativos o desconto de 20% no pagamento à vista. A parcela única pode ser paga até o próximo dia 15.

Outra possibilidade, aí sem o desconto de 20%, é parcelar em até seis vezes (desde que a parcela não seja inferior a R$ 50,00).

Pagando o IPTU o cidadão vai concorrer a uma moto 0 Km e a oito bicicletas aro 29. O secretário municipal de Finanças, Wellington Sassaki, comentou:

“Estamos fazendo vários investimentos com recursos próprios e temos várias contrapartidas em convênios com o Governo Estadual, União e Itaipu. O pagamento do IPTU resulta em investimentos no município”.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos- Mundo Novo